Diego Latorre confesó qué sintió cuando murió Natacha Jaitt

La repentina muerte de Natacha Jaitt dejó muchos interrogantes que, un año después, siguen siendo investigados. Y por primera vez quien habló sobre qué sintió ante el fallecimiento de la mediática fue el exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre (50), quien tuvo un affaire con ella que generó un escándalo de proporciones, especialmente porque él estaba casado con la panelista de Los Angeles de la mañana, Yanina Latorre.



"Es un tema sensible porque estamos hablando de alguien que ya no está", respondió en el ciclo radial Súper Mitre Deportivo, que se emite por AM 790, ante la consulta sobre lo que sintió al enterarse de la partida de Natacha. "Cuando me enteré estaba en mi casa. Fue muy temprano, me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba", evocó.





"La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, como una película que había visto hace treinta años. Era también un recurso que utilizaba yo para no comerme la cabeza todo el día", recordó. "El sentimiento no se puede fingir, fue tristeza", reconoció.



"Hice silencio y no valía la pena hablar de ese tema con Yanina. Fue mucha angustia, estuve mucho tiempo en el psicólogo y creo que el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio", agregó.

Reflexionó: "Me mandé muchas cagadas, todas, muchas y me arrepiento, aunque son vivencias. A veces se hacen públicas y se pone a uno en el banquillo de los acusados y otras, no. Mis hijos sufrieron y Yanina, que me bancó en todas, también. Tengo una relación buenísima con mis hijos y me perdonaron? Y considero que fui un padre ejemplar. En estos momentos estamos en un terreno de cordialidad".



Y cerró: "Hace un año, Yanina me pidió un tiempo, quería reflexionar. Siempre estuve en mi casa, la familia fue algo sagrado. Dormí en el living, en el sillón, en varios lugares y ahora estamos en un poco más encaminados. No puedo decir que volvimos, pero la relación es muy buena".

Fuente: Paparazzi.