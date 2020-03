El Indio Solari pidió que la gente respete la cuarentena: "No son vacaciones"

El Indio Solari, una de las más populares figuras del rock argentino propuso desde un video subido a sus redes sociales que las personas "tomen las consignas de la autoridad sanitaria y las cumplan para ser efectivos contra este flagelo que está haciendo tanto daño en todo el mundo".Tras hacer notar en un mensaje que "no son vacaciones", quien fuera la voz cantante de Los Redondos grabó un mensaje audiovisual donde dijo estar sumándose "a la campaña que está propiciando el Gobierno a través de la autoridad sanitaria con respecto al coronaviurus".El compositor y vocalista resaltó que la pandemia que asola al planeta "ha hecho tanto daño en Europa donde están muriendo miles de personas y entonces es algo para tomarlo en serio"."En serio significa que cuando nos recomiendan el aislamiento, la cuarentena, no lo tomemos como si fuera un período de vacaciones".El artista rockero que desde 2001 desplegó una impactante trayectoria en solitario con cinco álbumes publicados pero que a causa de un Parkinson anunciado en 2016 se mantiene alejado de los escenarios desde marzo de 2017 cuando actuó en Olavarría, señaló que "el asunto es estar a una cierta distancia de la gente para que no progrese esta epidemia de una manera incontrolable".