La cuarentena más hot: Morocha publicó imágenes de alto voltaje

En medio de la cuarentena, Ivana Nadal mostró cómo entrenar y estar sexy. Primero mostró cómo hacía gimnasia, pero después redobló la apuesta.Posó en toples y brindó consejos sobre cómo cuidar el cabello."Es mi color natural, no me lo corto hace un año o un poco más, no uso cepillo, ni crema de peinar, ni me hago baños de keratina, ni me lo seco, ni uso planchita, nada nada", señaló.Y reveló una intimidad familiar: "Papá es peluquero. Igual, no voy jamás, pero si me lo quiero cortar (que es lo único que hago) me lo corta papá"."Denle amor a su pelo, como sea. Cuídalo, ámalo, límpialo y déjalo ser. No lo quieras cambiar todo el tiempo. Yo me ducho, me desenredo con los dedos y se seca al viento. Prueben aceptarlo y amarlo y cuéntenme. Basta de obsesionarse", completó.