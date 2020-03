¿A punto de separarse?: Bailarina en crisis de pareja

Hace no mucho tiempo, Adabel Guerrero y Martín Lamela estaban planificando su casamiento y, por diversos motivos, se postergaba una y otra vez. Ahora están atravesando una profunda crisis de pareja debido a diferencias de criterio por el viaje a Estados Unidos que habían planificado juntos y quedó trunco por el coronavirus.



Según publica Paparazzi, tras una exitosa temporada en Carlos Paz con la obra Bien Argentino, Adabel Guerrero retornó a Buenos Aires para continuar sus obligaciones laborales como directora de la escuela de danzas y algunas campañas publicitarias.



En este marco, tenía unos días libres y junto a pareja habían decidido tomarse unos días para viajar al exterior, más precisamente con destino a New York para disfrutar y estar en familia. De acuerdo a lo trascendido, el que había insistido en este viaje había sido Lamela y ese fue el disparador de fuertes discusiones.



Sin embargo, los planes quedaron caducos por la pandemia que azota al mundo entero y debieron suspender las vacaciones. Ahora, Rodrigo Lussich confirmó que más allá del viaje postergado, la pareja atraviesa una crisis fuerte y están distanciados bajo el mismo techo.



Al parecer, antes de los anuncios y las estrictas medidas de cuarentena, la morocha decidió cancelar el viaje y su pareja no estaba de acuerdo. Finalmente, la travesía quedó suspendida pero entre ellos no existe una buena vibra.



"Voy a tratar de no salir en estos 15 días pero si Martín sale y cuando vuelve, en ese interín, pasa algo ya no lo puedo manejar", disparó en sus redes sociales.