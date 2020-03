Polémica: Tinelli viajó en jet privado a Esquel para pasar la cuarentena

Marcelo Tinelli viajó con su familia a Esquel para cumplir con la cuarentena dispuesta por el Gobierno. "Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998", aseveró el conductor de ShowMatch.Tras el masico rechazo que generó su viaje en un jet privado, buscó dejar en claro que el destino elegido no tiene como concepto "tomarse unas vacaciones". "Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá", remarcó Tinelli en declaraciones a Teleshow.El empresario arribó al Aeropuerto de la ciudad de Esquel, alrededor de las 16.45, acompaño por Guillermina Valdes, su hija Candelaria, su hijo Lorenzo y también dos de los hijos de su esposa.El conductor televisivo se dirigió en su camioneta particular, directamente a la casa en el campo de su propiedad, ubicada en la cordillera chubutense."Yo vengo cuatro veces al año y ahora estamos con la familia cumpliendo con el aislamiento y el confinamiento que dictó el Gobierno, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa", manifestó el presidente de San Lorenzo.Marcelo Tinelli tenía pensado empezar con su programa a fines de abril. Hasta el momento no comunicó ninguna modificación al respecto y en uno de sus últimos tuits había adelantado: "Todo el equipo de ShowMatch sigue trabajando, tomando todas las precauciones que nos exige la situación actual, para volver a la tele en el mes de Abril. Estamos con más fuerza y ganas que nunca".