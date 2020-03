El irresponsable "consejo" de Calu Rivero para evitar el coronavirus

Desde Nueva York donde se encuentra residiendo, Calu Rivero dio un irresponsable consejo para evitar el coronavirus."Siguiendo los consejos de mi acupunturista. Cuando estés en un espacio público toma agua cada 15 minutos. Ella lava lo que está en la boca hasta el estómago. El ácido en el estómago mata el virus", expresó en una historia de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Uso guantes cuando estoy en un espacio público".La información difundida por la modelo es falsa y no se encuentra avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Al leer esto, muchos de sus seguidores la criticaron por la irresponsabilidad de compartir un consejo que carece de respaldo científico y por referirse al tema sin tener el conocimiento necesario.Para poder evitar el contagio y la propagación del coronavirus, que ya causó la muerte de más de 8.000 personas en todo el mundo, desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan:-Lavarse las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.-Limpiar regularmente con desinfectante las superficies como bancos de cocina y escritorios de trabajo.-Informarse sobre el Covid-19 a través de fuentes confiables.-Evitar los viajes si se tiene fiebre o tos, y en caso de enfermarse durante un vuelo informar a la tripulación de inmediato.-Tener cuidado al toser o estornudar: hacerlo en el pliegue del codo o usar un pañuelo de papel.-Si es una persona mayor, evitar las áreas muy concurridas.-Permanecer en casa si se está enfermo.-Consultar con el médico si presenta algún síntoma como fiebre alta, tos, dolor de garganta.Sobre el uso de barbijos, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, aclaró que la organización apoya a los que las quieran utilizar si eso los hace sentirse más seguros, pero que no usarlo no aumenta el riesgo de contagio para ninguna persona.