Violación de cuarentena: Famosa entrenaba con quien golpeó al guardia

Mica Viciconte habló de su relación con Miguel Ángel Paz, el hombre que fue filmado al golpear al guardia de seguridad que intentó impedir que rompiera la cuarentena.La panelista admitió que hace unos años entrenaron juntos por una plataforma digital que los había contratado."Es Tati Paz. Yo trabajé con él. Muchos también salieron a criticarme y a agredirme diciendo que era mi entrenador. La realidad es que yo con él trabajé en una plataforma digital de entrenamiento donde él era mi entrenador para ese trabajo y yo era la alumna, por así decirlo, y hacía sus ejercicios", explicó Viciconte en Incorrectas.Mica aclaró que "después no tengo otra relación con él. Obviamente, no tuve una mala experiencia laboral con él. Cuando vi ese video, automáticamente lo reconocí, y bueno, se tomarán las medidas que se tengan que tomar. No tengo relación con él, hace años que grabé esa plataforma digital y no soy amiga tampoco"."Yo estaba en un gimnasio con él, estaba la cámara, había varias personas filmando. Nunca tuvo una actitud fuera de lugar, de verdad, sino te lo digo. No tuvo una actitud para poder decir 'este tipo es violento'. Obviamente hay que saber qué pasó ese día exactamente, pero yo no tuve una mala experiencia con él", cerró la exparticipante del Bailando.