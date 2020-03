Silvina Escudero: Su deseo de ser madre y el mensaje por el coronavirus

Silvina Escudero está desde hace unos años en pareja con Federico, a quien no mostró nunca en las redes sociales. A diferencia de sus relaciones pasadas, eligió preservarlo y mantenerlo alejado de la exposición.En ese contexto, la bailarina sostuvo que tiene intenciones de agrandar la familia junto a su novio en unos años, y fue por esa razón realizó un tratamiento para congelar sus óvulos."Yo no soy de hablar de estas cosas porque hay que hablarlas con los médicos. Cuando hice este tratamiento para congelar óvulos, ahí me enteré también que muchas mujeres que han padecido cáncer congelan óvulos", contó Silvina.Y agregó: "Pienso que el deseo lo tengo hace varios años, entre hoy o hasta dentro de cuatro años buscaría de modo natural, pero todavía me generan inseguridad demasiadas cosas, y la verdad que es muy difícil que todos los patitos estén encasillados para que todo salga como uno quiera".Por otro lado, en las últimas horas escribió un mensaje sobre el coronavirus y la necesidad de quedarse en casa. "Junto y solo juntos lo podremos combatir. Dependemos el uno del otro. Así que en la medida en la que puedan #yomequedoencasa Sino salgan para hacer lo indispensable, como ir a trabajar y mantengan el metro y medio de distancia, el lavado continuo de manos, los saludos a distancia, estornudo y tos en el pliegue del codo"."Nos necesitamos juntos y separados", resaltó y continuó: "Ayúdate, así me ayudas y todos nos ayudamos. Es grave, seamos cautos, responsables y obedientes. Tenemos ejemplos de países que pasaron lo mismo que nuestra Argentina hoy, hace a penas días y al no tomar medidas exageradas hoy están en caos. Aprendamos de ello. Dale! Vamos! Podemos!".