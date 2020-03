Pablo Rago fue sobreseído en la causa de abuso sexual

El juez Walter José Candela resolvió "sobreseer a Pablo Ragonese respecto del delito de abuso sexual (art. 119 3° pfo. C.P.), con la expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que gozare; sin costas".



El 20 de febrero pasado se había dado a conocer el resultado de la pericia psicológica que se le realizó a Basile, y según indicó el informe, "la denunciante no muestra daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género".



En su momento, la denuncia había relatado su experiencia con Rago: "Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató. Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso".

Fuente: Primicias Ya