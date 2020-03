Paciente de riesgo: Silvina Luna tomó drásticas medidas por el coronavirus

Silvina Luna es una de las famosas de la farándula argentina que decidió estar en cuarentena desde antes de las medidas preventivas que dispuso el Gobierno para evitar contraer coronavirus.



Como padece de insuficiencia renal y es inmunosuprimida por corticoides, tras la mala praxis que recibió por parte de una cirugía estética que se hizo hace diez años con el doctor Aníbal Lotocki, la mediática toma los recaudos necesarios para evitar exponerse al virus.



Es por eso que cambió sus hábitos alimenticios y rutinarios. "El primer día (de la cuarentena) vino mi hermano y, después, yo no compro cosas de supermercado. Yo hace tiempo que a partir de esto cambié mis hábitos alimenticios. No como nada procesado, trato de comer frutas y verduras orgánicas y, por suerte, tengo un lugar que me mandan las cosas a mi casa", indicó la panelista en "Los Ángeles de la Mañana".



"Vinieron, subieron, me dejaron la bolsa en la puerta, se fueron y yo después desinfecté los productos. Con una toallita con lavandina limpio los paquetes que vienen de afuera. Las verduras y las frutas las lavé como corresponde", manifestó Luna.



Y cerró dejando a todos los integrantes del ciclo sorprendidos: "Muchos me dicen que lo orgánico es caro, pero también se puede lavar todo con vinagre y bicarbonato".

