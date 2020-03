Cambio de look: Morocha decidió pasarse al bando de las blondas

Ximena Capristo, la ex participante de Gran Hermano, decidió pasarse al bando de las blondas y lo mostró en sus redes sociales."Los cambios son para valientes, guerrera blonda, les gusta?", escribió la esposa de Gustavo Conti, después de un posteo en Instagram.Después de las imágenes con el impresionante cambio de look, sus seguidores la llenaron de lindas palabras aprobando su decisión:"Ahora sos la Rubia Capristo", "Si negra, bueno ya no negraaa. Pasaste a ser blonda como yo", "Te quedó lindo. Mejor que el anterior, a mi gustó", "Te queda genial", "Te queda fantástico", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.Otra que se sumó, fue su ex compañera Silvina Luna, quien la comparó con Susana Giménez."Suuuu", le escribió Luna y Capristo le respondió con un icono con caras riendo.