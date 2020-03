El enojo de Sol Pérez y un categórico mensaje por el coronavirus

Me molesta muchísimo que los pibes de mi edad no tomen conciencia del coronavirus y suban cosas en fiestas, previas, etc. No podemos ser tan malas personas. Después es tarde y hay que pensar en la gente más grande. — Maria Sol Perez (@SolPerez) March 15, 2020

En tiempos de coronavirus y cuarentena, en los cuales se intenta contener la propagación e índice de infectados, la exposición social en cualquiera de los ámbitos, es el principal foco de contagio (se esté afectado o no). Por tal motivo, Sol Pérez salió a dar un descargo categórico en las redes sociales, dado que muchos jóvenes adultos y adolescentes, a costas de la pandemia, continúan normalmente sus actividades de reunión y concurriendo a fiestas, previas o "juntadas", sin medir las consecuencias que todo ello podría generar. "Si no cancelan las clases y el trabajo que está lleno de gente, por qué los boliches no pueden seguir normal o las fiestas?", "Para los jóvenes no es tan grave", "pero mañana es mi cumpleaños Sol y lo quiero festejar", fueron algunos de los disparatados comentarios que dejaron al pie de su descargo, dando a entender a los demás que están lejos de solidarizarse para el bien común.