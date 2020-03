Los días de soledad de Malena Narvay tras separarse de Julián Serrano

Malena Narvay vive una rutina en soledad y con algunos amigos y eso lo refleja en sus redes, demostrando que ya no está con Julián Serrano, publica Paparazzi.La artista está dedicada a su trabajo y grabando "El mundo de mateo" para una plataforma digital junto a Tato Quattordio. En las redes, la actriz comparte momentos de risas con sus compañeros de trabajo y disfruta de su perro, que se suele dormir en su brazo.Disfrutando sola de un café en un barcito, o en una salida nocturna en soledad, así son las postales de la bella morocha de ojos azules, pero no ya con su ex compañero de tira.Sus seguidores fueron los que comenzaron a preguntar por qué ya no había más fotos de los dos, así sin decir, ni explicar nada.Malena y Julián se conocieron durante la grabación de "Quiero vivir a tu lado", justamente cuando el influencer estaba saliendo con Oriana Sabatini, con la que tiempo después rompió.