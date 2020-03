Prevención de coronavirus en un crucero: La experiencia de Naza Di Serio

La "meteoróloga" de TN, Nazarena Di Serio pasó varios días de vacaciones en un crucero. A pocos días de su regreso a Buenos Aires, se declaró la pandemia por coronavirus y se extremaron las medidas de prevención en Argentina."Para los que están preguntando, estamos bien, no hay nadie en este crucero con síntomas (Según la enfermería) se nos toma la temperatura y nos brindan alcohol en gel constantemente", relató la rubia.Añadió que "antes de entrar firmamos todos los pasajeros una declaración jurada en la que dejábamos constancia que no viajamos en los últimos meses a zonas rojas y que no teníamos síntomas. Después de cada excursión se nos tomó también la temperatura. No vamos a entrar a Uruguay como estaba programado", dijo.Tras agradecer a "todos por la preocupación", manifestó con respecto a la cuarentena que "de tener que hacerla (ya que no estuve en zonas de peligro) estoy a disposición de cumplirla sin ningún inconveniente".