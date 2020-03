Mónica Ayos reconoció que se filmó en la intimidad: A dónde y con quién

Disfrutando de su vida en pareja con Diego Olivera y radicada en México, Mónica Ayos reveló picantes detalles de su vida íntima con el actor. Es que la actriz reconoció que con el actor son muy fogosos en la cama.Y un claro ejemplo de ello es el hecho de que se filmaron teniendo relaciones en las playas de Buzios, Brasil. "(El video) lo tengo acá, en México. Habíamos ido con la camarita para sacar fotos de los lugares y pintó filmarse ahí. Igual somos dos personas diferentes", comenzó a contar sobre aquella oportunidad en la que decidieron registrar el momento de pasión.Después de mucho tiempo, volvieron a ver juntos el video y no fue lo que esperaban, ya que no se reconocieron a sí mismos. "Yo era rubia, pelo blanco, era Susana (Giménez). Una cosa rarísima. No somos nosotros", resaltó.