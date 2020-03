El drama de "La Sueca" Alexandra Larsson por la salud de su hijo menor

Lejos de la Argentina tras ganar popularidad como la secretaria de Jorge Lanata eny tras brillar como una de las bailarinas de, Alexandra Larsson se convirtió en noticia al compartir la lucha que está dando su bebé, Adrián, de tan solo un mes y medio, luego de contraer un virus."¡Mi querido Principito, tienes que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar, continuamos y peleamos juntos porque eres el niño más amado. Cuando te miro y finalmente eche un vistazo hacia atrás, entonces todo mi cuerpo se calienta, aprendo y no puedo hacer nada más que besarte y admirarte. Eres el mejor del mundo y te animás, Adrián. Hay varios virus en el mundo que causan daño, por lo que todos deben tener mucho cuidado cuando se trata de higiene, ¡piénsalo!", escribió Alexandra en Instragram, junto a dos fotos de su niño, internado en una clínica de Estocolmo, lugar en donde reside con su marido y su otro hijo, Elliot.El 21 de enero, día en el que dio a luz a Adrián, así anunciaba La Sueca su nacimiento: "¡El amor finalmente está aquí! ¡Bienvenido, mi amor, al mundo. ¡Te amamos tanto!".