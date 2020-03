Desbloquearon la tablet de Natacha Jaitt: qué fue lo que encontraron

El pasado 23 de febrero se cumplió un año del fallecimiento de Natacha Jaitt, en un salón de eventos de Benavidez, en el norte del Gran Buenos Aires. Sin embargo, la investigación sobre su muerte no pudo ser cerrada porque faltaba peritar una prueba determinante: la tablet de la actriz.El abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, anunció ayer que una empresa internacional llamada Celebrities Inc., especializada en el tema, iba a trabajar con Gendarmería Nacional Argentina para finalmente acceder al dispositivo. Y esta mañana, el letrado confirmó que los peritos especializados en informática lograron desbloquear parte del dispositivo.Los elementos recuperados por los investigadores ofrecerán información muy valiosa para saber de una vez por todas qué fue lo que sucedió con Natacha la noche en que perdió su vida de manera trágica."En un principio, los datos recopilados por la Justicia son 20 mil fotos y 370 videos, se pudo sacar solo una parte", le expresó Cipolla a. Y agregó: "Ahora el iPad queda en Gendarmería para la extracción restante y hasta que se pueda descifrar el código que la bloquea".Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, celebró la noticia en las redes sociales porque siente que se está cada vez más cerca de hacer justicia por la actriz. "¡Después de 1 año! No les quedó otra ante tanta impunidad, espero que no manipulen la información. Y Justo la abren en plena pandemia por el Coronavirus", escribió el conductor.Sin embargo, habrá que armarse de paciencia porque los tiempos de tribunales marchan a paso firme pero lento. "Se van a analizar todos los documentos de manera exhaustiva y se seguirá trabajando para acceder a la tablet en forma manual, con su código de desbloqueo. En total, la pericia puede llegar a extenderse durante ocho meses más", aclaró Cipolla.