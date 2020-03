Mirtha Legrand hizo una revelación y contó cuándo preferiría morir

Mirtha Legrand hizo una triste confesión con la que volvió a dejar en claro el dolor que le produce perder a sus seres queridos a medida que avanza el tiempo, y lo que todavía le cuesta superar la muerte de su hermano, José Martínez Suárez, cuyo deceso ocurrió en agosto del año pasado y que hasta el día de hoy lo sigue llorando.



La Chiqui, Josecito y Goldie eran muy unidos, reuniéndose todas las semanas en el famoso departamento de la diva ubicado sobre la Avenida del Libertador, y teniendo conversaciones telefónicas a diario. Fue en esa misma propiedad en la que la conductora de El Trece reveló lo que le sucede cada noche en su cama cuando recuerda al cineasta que dirigió exitosas películas como El Crack (1960) y Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976).



"Fue un año muy duro. La gente cree que yo me sobrepongo fácilmente, pero lloro mucho sola. Yo mojo la almohada con mis lágrimas. Es cursi la frase, pero es verdad. Pienso mucho en José, él me llamaba todas las mañanas y lo extraño tanto. Me da pena no tenerlo, éramos muy unidos los tres hermanos", declaró Mirtha en diálogo con la revista Hola!, expresando la gran consternación que padece por semejante pérdida.



"Yo nunca pensé llegar a esta edad. Me despierto y pienso: '¿Cuántos años tengo? ¿Cómo puedo tener tantos años? ¿Cómo puedo seguir tan activa, con mi cuerpo y mi cerebro que me responden tanto?'", aseguró Mirtha en diálogo con esa misma revista, donde también afirmó que le gustaría morirse antes que su hermana, debido a que no podría soportar el dolor de perderla a ella también.

