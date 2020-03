Nazarena Di Serio, la "meteoróloga" que derrocha sensualidad en bikini

Nazarena Di Serio, es la joven que se desempeña como meteoróloga en TN y El Trece, sigue acumulando cada vez más seguidores en las redes sociales, donde suele compartir sensuales fotos.En los últimos días ha posteado una serie de imágenes en bikini, mostrando cómo disfruta de sus vacaciones en Brasil. "Me perdí en el viaje. Nunca me sentí tan bien", expresó, junto a dos postales en traje de baño, agradeciendo la excursión que había realizado.Mientras todos la elogian por su belleza y desempeño como "meteoróloga" en la televisión nacional, ella hace un tiempo hizo una aclaración: "No quiero ser modelo. Soy locutora".