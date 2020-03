Admitió que "siempre" fue infiel y contó cómo encontró a su novio con otra

Marixa Balli visitó El muro infernal, que conduce Marley en Telefé, y con mucha predisposición jugó y compartió con toda su energía. También se dio el gusto de bailar su tema más conocido, Cachaca, con el que puso a todo el mundo a mover el cuerpo.



Dentro del ciclo se destaca la intervención de Kevsho, que es un youtuber muy afamado, quien salta al piso para traer temas peculiares para los famosos. El cuestionario del joven refería a las inseguridades en pareja, por eso preguntó a los invitados si habían revisado alguna vez el celular de sus amores.



Marixa no dudó en acudir a la verdad y detallar un episodio muy peculiar de su vida.



"Sí revisé y encontré, no recuerdo si no le rompí el celular. Esta persona tenía un iglú en Carlos Paz, le entré por una ventana pequeña. Fue demasiado el sacrificio para meterme por esa ventana, me subí a un tacho de pintura, utilicé la danza para poder pasar por ese espacio chico. Caí en la mesada de la cocina, fui a la habitación y lo encontré con una chica en la cama, profundamente dormidos. Continué un poco más con él y después se terminó", describió con lujo de pormenores y sobre todo con una sonrisa, en plan de hecho superado.



Marixa se rió de su desgracia e incluso jugó con haber sido "cornuda". Aunque también reconoció: "Siempre fui infiel".