La Princesita reveló fuertes detalles del acoso sexual que sufrió

Karina "La Princesita" ha comentado en reiteradas oportunidades que vivió una infancia difícil y que sufrió un abuso sexual durante su niñez, aunque sin dar demasiado detalles al respecto. Es por esto que la fuerte confesión que hizo ante sus miles de seguidores de Twitter conmovió a esa red social y a sus admiradores, ya que explicó cómo fue una terrible experiencia traumática que la sigue marcando hasta el día de hoy y que genera que se preocupe por todas aquellas mujeres que asisten a sus espectáculos.



Una seguidora de la cantante le escribió y le aseguró que "no hay piba que no le haya pasado nada", y que siempre toda mujer tiene algún relato sobre situaciones de acoso y abuso sexual. Luego de unos minutos, la semifinalista del Súper Bailando 2019 reveló que casi es raptada a la salida de la escuela en la que estudió.



"A mí una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca. En ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de dónde saqué fuerzas para soltarme y salir corriendo", escribió la artista de treinta y cuatro años, asegurando que es por ese motivo que se preocupa tanto cuando tiene fanáticas que van solas a sus recitales.



La usuaria que interactuó con Karina le contestó y le dijo que también pasó por una situación casi idéntica, con un hombre que se estaba masturbando arriba de un vehículo y del que se alejó corriendo rápidamente.



En diálogo con otras mujeres que comenzaron a relatar sus experiencias, La Princesita recomendó que no anden solas en lo posible. "Tenemos que cuidarnos entre todos porque al parecer nadie lo hace eficientemente", sostuvo la cantante con mucho pesar luego de expresar su indignación tras escuchar los audios en los que Fátima Florencia Acevedo, la joven víctima de femicidio en Paraná, contaba que ya había denunciado varias veces a Jorge Nicolás Martínez, quien hoy se encuentra detenido por su asesinato.



"Hijos de re mil p . . . . Él y todos los cag . . . es, cómplices y mier . . . que lo protegen. A él y a tantos otros. Son todos responsables. Ya es hora que paguen todos y que se haga algo antes de que sea tarde. ¿Qué mier . . . están esperando para cambiar esto loco? La p . . . madre", había escrito la figura de la cumbia.

Fuente: Exitoína