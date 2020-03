Condenan a Harvey Weinstein a 23 años de cárcel por dos abusos sexuales

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, que había sido declarado culpable de una violación y otra agresión sexual hace dos semanas, fue condenado este miércoles por un juez de Nueva York a la pena de 23 años de cárcel.El extitán de la industria del cine de EE.UU. fue denunciado por más de 80 mujeres por acoso, agresión sexual o violación a lo largo de varias décadas, pero hasta ahora solo fue juzgado por estos dos casos que no prescribieron."Agradecemos a la corte por imponer una sentencia que es una advertencia para los depredadores sexuales y las parejas abusivas en todas los segmentos de la sociedad", dijo el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, tras el anuncio de la pena.El fiscal agradeció también a las acusadoras por "su coraje indescriptible". "Harvey Weinstein desplegó nada menos que un ejército de espías para mantenerlas en silencio. Pero se negaron a ser silenciadas, y fueron escuchadas. Sus palabras tumbaron a un depredador, lo pusieron tras las rejas y dieron esperanzas a los sobrevivientes de violencia sexual a través del mundo", indicó, según consignó la agencia de noticias AFP.Weinstein llegó al tribunal este miércoles en silla de ruedas. "No soy la persona que era cuando comenzó esta crisis", dijo al juez, pidiendo clemencia antes de conocer la pena. "Quizás nunca más vea a mis hijos", añadió.Aseguró que no tenía tanto poder como se dice, que su compañía era "pequeña", y comparó las denuncias contra hombres poderosos acusados de acoso o agresión sexual con la persecución de comunistas lanzada por el senador Joseph McCarthy durante la Guerra Fría."Estoy preocupado por este país", sostuvo sin pedir perdón ni mostrarse arrepentido. "Yo fui el primero y ahora hay miles de hombres siendo acusados".Su abogada principal, Donna Rotunno, pidió al juez que le aplicase la pena mínima de cinco años porque Weinstein fue muy exitoso profesionalmente, hizo grandes donaciones a obras de caridad, sufre de problemas de salud y tiene casi los 70 años.Las seis mujeres que atestiguaron en el juicio cómo fueron agredidas sexualmente por el productor de cine asistieron a la audiencia y se sentaron en primera fila.Al exigir una pena dura, la fiscal Joan Illuzzi dijo al juez que Weinstein "estaba borracho de poder". "Tenía los sueños de muchas personas en sus manos", pero "estas jóvenes soñadoras no eran ni siquiera personas para él", añadió.Antes de la sentencia, y por momentos llorando, Mimi Haleyi dijo al juez: "el incidente con Harvey Weinstein cambió el curso de mi vida". "Aplastó parte de mi alma", añadió."Ahora me siento aliviada de saber que no está por encima de la ley", sostuvo Haleyi, y añadió que la condena a Weinstein le ayuda a procesar la "vergüenza" y "la culpa" que siente por lo sucedido."Este hombre robó mi cuerpo" y "estoy obligada a llevar la carga de esa experiencia conmigo hasta que muera", dijo al juez la otra acusadora, Jessica Mann.El exproductor de cine, padre de cinco hijos, no fue encarcelado inmediatamente tras el veredicto el 24 de febrero porque comenzó a sentir palpitaciones y dolores en el pecho. Entonces fue trasladado a un hospital donde estuvo internado varios días.Finalmente, fue sometido a una operación cardíaca y el 5 de marzo fue transferido a la tristemente célebre prisión de Rykers Island, en el Bronx.La sentencia dada a conocer en la mañana de este miércoles en la Corte Penal Estatal de Manhattan, es la culminación de un juicio emblemático para el #MeToo, tras un veredicto de culpabilidad (del 24 de febrero) que otorgó al movimiento contra el acoso y la agresión sexual su más resonante triunfo ante la Justicia.En febrero, el jurado había hallado a Weinstein, de 67 años, culpable de agresión sexual en primer grado por haberle practicado sexo oral por la fuerza a la exasistente de producción Mimi Haleyi, en julio de 2006.El productor de (entre muchas otros filmes) Pulp Fiction y Shakespeare enamorado, cuyas obras han ganado 81 premios Óscar, también fue declarado culpable de violación en tercer grado contra la exactriz Jessica Mann, en marzo de 2013. Este delito implica el haber tenido relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento, pero sin que se haya demostrado que hubo una "coacción contundente" en el ataque.A su vez, Weinstein fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado contra Mann y de dos cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los que podría haber sido sentenciado a prisión perpetua.La sentencia fue dictada por el juez James M. Burke, de la Corte Suprema Estatal de Manhattan, que no podría haberlo condenado a menos de cinco años de prisión ni a más de 29 años. Esto último si decidía imponerle la sentencia máxima para los dos cargos de los que se lo declaró culpable e instruía que las condenas se cumplieran de manera consecutiva.Los fiscales habían pedido a Burke que aplicara una sentencia dura, ya que Weinstein cometió abusos "durante toda su vida" y mostró "una falta total de remordimientos" por sus acciones.En una carta (informó AFP), la fiscalía pidió al juez que considerara otras 36 acusaciones de acoso y agresión sexual contra Weinstein que no formaron parte del proceso. "Weinstein ha mostrado una actitud de superioridad y una falta total de compasión por el prójimo", escribió la fiscal Joan Illuzzi.Los abogados del productor habían asegurado que una sentencia mayor a la mínima posible equivalía a una pena de muerte, ya que según las estadísticas un hombre blanco como Weinstein no vivirá 12 años más.Weinstein aún debe responder por otra acusación en Los Ángeles por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual a la exmodelo Lauren Young a la noche siguiente. Fuente: (Clarín).-