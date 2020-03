La imagen que confirmaría el embarazo de la China Suárez

Aseguran que la China Suárez está atravesando su cuarto mes de embarazo. Si bien hasta el momento la actriz no confirmó que está en la dulce espera, y Benjamín Vicuña también prefirió el silencio, las cámaras televisivas la encontraron en el aeropuerto de Ezeiza, donde fue interceptada.



Aunque todos esperaban la feliz confirmación de embarazo de la actriz, eso no sucedió, y el look elegido dio detalles de más. Vestida con un mono blanco y una campera, la China Suárez esquivó las cámaras pero no pudo evitar que se visualice una incipiente pancita. Al agacharse, su embarazo quedó a la vista.



El bebé sería el segundo hijo con Benjamín Vicuña, ya que la primera es Magnolia de dos años de edad. La artista fue mamá de Rufina por primera vez hace seis años con Nicolás Cabré. Mientras que el actor, tiene tres hijos juntos a la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.



Recientemente, Benjamín fue consultado por el posible embarazo de la "China" y respondió contundente: "Ustedes tienen que entender que acá hay un tema. Primero se confirma el embarazo, después el sexo, y hay como una cosa de no parar, ¿viste? Entonces digo que espero que entiendan que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno; y espero que podamos manejar las cosas de esa manera".



"No quiero afirmar ni reafirmar nada porque hay como una demanda de información constante, así que así está bien. Ya nos acostumbramos a los rumores", finalizó. (El Trece)