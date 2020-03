Máxima felicidad: Abel Pintos confirmó que será papá

Desde que arrancó el 2020, Abel Pintos empezó a mostrarse cada vez más enamorado de su pareja, Mora Calabrese. Sin embargo, no fue hasta este lunes que confirmó la noticia más esperada: va a ser papá. A través de una serie de posteos en las redes sociales, el músico compartió su felicidad con sus seguidores y puso un punto final a los reiterados rumores de embarazo que surgieron en los últimos tiempos."No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad", manifestó el artista en una primera historia de Instagram.Solo dos minutos más tarde, Pintos decidió poner fin al misterio y reveló el motivo detrás de su alegría con un emoji muy especial: el de una mujer embarazada."Gracias a la vida que me ha dado tanto", escribió en una tercera historia, en alusión al clásico tema compuesto por la cantautora chilena Violeta Parra e inmortalizado por Mercedes Sosa.