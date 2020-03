Mónica Farro fue atacada a la salida del teatro

Al finalizar la función de su obra, la actriz Mónica Farro recibió un duro golpe en el pecho por parte de una mujer que luego huyó. La situación ocurrió en la noche de este sábado en la entrada del Teatro Atlas. "Estoy cansada de estar en el medio de situaciones y gente loca cuando yo no tengo nada que ver", lamentó Farro en diálogo con "El run run del espectáculo" por Crónica HD.



La agresora es una mujer llamada Evelyn, ex pareja de Daniel, representante de la mediática. Según su relato, se trataría de una persona "mitómana que no entiende la realidad y tiene problemas con su ex pareja".



"Daniel es mi amigo, empresario y es representante. Pero yo no tengo nada que ver", declaró en comunicación con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Además remarcó que la mujer la amenazó a través de las redes sociales.



Consultada por si realizó una denuncia policial por el episodio manifestó: "No sé si hacer una denuncia. Ayer me quedé temblando, me asusta esta situación porque no sé qué puede pasar el día de mañana".



"El sábado salí a sacarme fotos con la gente que estaba afuera esperando y cuando me doy vuelta siento un golpe en el pecho que me dejó descolocada. Yo no vi nada, me dijeron que fue una morocha que salió corriendo", detalló. El personal de seguridad del teatro confirmó después la identidad de la mujer.

Fuente: Diario Show