Aunque lo intentase, Cande Tinelli no logra pasar desapercibida con nada de lo que hace. La influencer y cantante que ya alcanzó los casi 4 millones de seguidores, es una caja de sorpresas y logra capturar la atención de sus fanáticos con cada acción.En las últimas horas protagonizó un cambio de look: Pasó por la peluquería y decidió raparse una parte de su cabezaLa reacción automática de la gente fue de asombro y muchas críticas por lo que, ya estando en su casa, horas después se defendió con una foto y un texto que recitaba: "Estoy igual, solo se ve si me ato el pelo. No flasheen".