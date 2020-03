Mirtha Legrand: "Deseo que le vaya bien al Presidente"

La conductora televisiva Mirtha Legrand remarcó que "desea" que "le vaya bien al presidente" Alberto Fernández y dijo que está "esperanzada" que se pueda "salir" de la situación de crisis en la que se encuentra el país.



"Si yo apoyo a Fernández estoy apoyando al kirchnerismo y yo no soy kirchnerista, para nada. Pero deseo que le vaya bien al Presidente", sostuvo la diva de los almuerzos en declaraciones a radio Rivadavia.



A su vez, reveló que le mandó "un mensaje" a Fernández y que el mandatario le "contestó muy amablemente" y que le dijo que "puede ser que más adelante" asista como invitado a su programa.



Al ser consultada sobre la situación de la Argentina, Legrand planteó: "Estoy muy esperanzada, tenemos que salir de esta situación".



Por otra parte, defendió al agro en momentos en que se produce un conflicto con el Gobierno por las retenciones, al señalar que "el campo va a salvar a la Argentina".



No obstante, fue dura contra el sector empresario, al acusarlo de ser los mayores responsables del incremento del costo de vida: "Los culpables de la inflación en gran parte son los empresarios porque suben los precios sin motivo alguno", enfatizó.



Por último, reiteró que "los cuatro años" de Mauricio Macri en la Presidencia le dejaron "una gran decepción", y agregó: "Yo lo apoyé muchísimo y me defraudó".