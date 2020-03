Postergan el estreno de la nueva película de James Bond por el coronavirus

La 25ª entrega de la famosa franquicia iba a lanzarse internacionalmente a comienzo de abril después de estrenarse el próximo 31 de marzo en Londres, pero la producción canceló las giras publicitarias de la película en China, Corea del Sur y Japón tras el comienzo de la expansión de la epidemia.



"MGM, Universal y los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli anunciaron que después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado mundial, el lanzamiento de 'No Time to Die' se pospondrá hasta noviembre de 2020", declararon.



Y agregaron: "La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre de 2020 con fechas de lanzamiento en todo el mundo a continuación, incluido el lanzamiento en los Estados Unidos el 25 de noviembre de 2020 ".



Junto al actor estelar Daniel Craig, la película también cuenta con Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes y Christoph Waltz, y los recientemente incorporados Rami Malek, Ana de Armas y Lashana Lynch.



Un portavoz dijo que "no parecía posible que la película alcanzara su alto nivel de éxito" y que "fue realmente una decisión económica más que cualquier otra cosa", al tiempo que fue apoyada por los diferentes actores.



El brote de coronavirus llevó al cierre de salas de cine en mercados fundamentales, como Corea del Sur, China, Japón e Italia.