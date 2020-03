Brandoni: Actrices Argentinas "tiene un sesgo partidario inocultable"

En plena etapa de ensayos para volver a la escena nacional, luego de cinco meses de trabajo en España con la obra Parque Lezama, Luis Brandoni pasó por El Show del Espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, y casi no esquivó ningún tema.



Al ser consultado sobre los sueños que le gustaría cumplir, fue claro: "Lo que me gustaría es seguir disfrutando y gozando de buena salud. Es lo más importante de todo. El día que me toque irme que sea de la manera más rápida, silenciosa y molesta para los míos. En lo artístico tengo esperanzas de volver a filmar y tengo por delante en unos meses la grabación de la segunda parte de una serie que hicimos en la Universidad Nacional del Litoral. A nivel profesión no tengo una aspiración incumplida. Tengo un proyecto para junio y es la publicación del libro 'Memorias', me ilusiona mucho", relató. En este sentido, y ante la pregunta de qué mujer le hubiese gustado ser, señaló a Meryl Streep.



Reconocido opositor al kirchnerismo, en varias oportunidades terminó enfrentado con muchos colegas, pero eso no lo pone en un lugar en el decida no trabajar con alguien en particular. "Yo he trabajado con todos los actores. Este problema de la grieta es un invento kirchnerista. Hay cosas que no creo que se puedan volver a recuperar. Yo comí con todos, pero ya ahora no porque no soy una persona que pueda sustentarse con todos porque hay mucha gente que no quiere sentarse conmigo. El mundo de actores ya no es lo que era antes", explicó el artista que se destacó en La Odisea de los Giles.



En este punto, Brandoni se negó a hablar sobre Marcelo Tinelli y también de Gerardo Romano (que dijo que lo había bajado de una película). "No opino de esos sujetos", lanzó..



El momento más álgido llegó cuando Ulises le pregunta si le gustaba que el Colectivo de Actrices Argentinas apoye las denuncias de muchas las mujeres. "Sí, me gusta. Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable. Ni Una Menos significa ninguna mujer más muerta y cuando matan a una mujer policía no dicen nada. Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida y no tiene reconocimiento. Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas", aseguró de manera contundente.

Fuente: Exitoína