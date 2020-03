Silvina Escudero habló sobre la filtración de su foto "prohibida"

Foto 1/2 Foto 2/2

En 2011, Silvina Escudero estuvo en el ojo de la tormenta debido a la filtración de una foto íntima que le había tomado Tacho Riera, su pareja de aquel entonces. Durante su participación en Divina Comida, la bailarina reveló detalles de aquel difícil momento.



Durante la charla con el resto de los invitados en el programa de Telefe salió el tema de las fotos prohibidas y de inmediato, Pía Slapka, la anfitriona se dirigió a Silvina. "A vos se te viralizó una foto heavy", le dijo la modelo. A lo que Escudero respondió un poco molesta: "Ya lo tenías estudiado, Pía".



Pese a la incomodidad que le generaba el tema, Silvina contó: "En ese momento me afectó un montón. Sentía que todos los medios hablaban de eso. Yo estaba de novia con Nico (Tacho Riera). Pagué un montón de abogados en dólares (para sacarla de circulación), pero no pude lograr nada".



En la imagen se veía a Silvina sonriente en un baño con su torso desnudo y un líquido sobre su cuerpo.



Luego, se refirió a la reaparición de esa foto en un reciente posteo. "Hace poco, una persona del medio subió esa foto e hizo un chiste. Pero las reacciones hicieron que la despublicara en veinticuatro horas", explicó.



Sobre las particularidades de las fotos hot, Silvina analizó: "Si yo me saco una foto hot para subirla a mi Instagram es una cosa, pero que se filtre es otra. ¡Eso les pasó a Luciano Castro y a Silvina Luna, y es terrible!".