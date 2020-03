Muni, la ex compañera de Topa, se muestra al natural y en contra de las cirugías

Mucho se habla de las denominadas "mujeres reales". Esas que sin la necesidad de pasar por el quirófano conservan su frescura y mantienen inalterable su poder de seducción. Nada de colágeno, cero bótox y ni hablar de operaciones más complejas como implante de mamas o lipoaspiraciones.Mariana Muni Seligmann es una de las abanderadas de este selecto grupo. A los 36 años, la excompañera de Topa en el Canal Disney luce espléndida con un físico que únicamente se nutre de unas cremas y un intenso entrenamiento diario.Las cirugías, claro, no son lo suyo. "Sigo creyendo en mí, nunca dejo de ser yo", aseguró Muni, quien desde aquellos años dedicados al show para los más chicos no detuvo su crecimiento profesional en los medios.Al igual que tantos otros de su generación, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo tuvieron lugar de la mano de Cris Morena, quien la seleccionó entre cientos de postulantes y la sumó al elenco de Chiquititas, la recordada tira juvenil que marcó un antes y un después en su carrera. Porque rápidamente Muni fue por objetivos más ambiciosos, como formar parte de éxitos como Rebelde way y Floricienta, esta última una elogiada ficción protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.Su desempeño en la televisión le abrió las puertas del cine; fue convocada para distintas películas e inclusive para un verdadero suceso como Casados con hijos. Sin embargo, su ascenso profesional sufrió un desliz cuando debió marcharse de Disney Channel, señal a la que se había incorporado luego de un recorrido meteórico en diversos canales, por un desnudo que realizó en Conflictos en red, un unitario de alto voltaje donde mostró buena parte de su humanidad.Esto le significó una salida abrupta de Disney, lugar en el que la estaba rompiendo junto a Diego Topa en la conducción para los más chicos.Ya con treinta y pico, casada desde 2017 con el empresario Nicolás Naymark y con un lugar ganado en el ámbito de la comunicación y el show, últimamente como cara visible de ESPN Redes, Muni no encuentra motivos para cambiar su imagen: "Quiero ser mi propia marca. Sostener la bandera de lo que Dios nos ha dado. Cuidarme, verme bien, sentirme plena y vigente, luminosa y feliz con mi cuerpo. En armonía absoluta con el alma. Ni más ni menos que responder a los mandatos de una mujer real".