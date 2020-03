Ailén Bechara tuvo un compromiso "cero romántico" y espera por la boda

La maternidad no sólo le cambió la vida como a cualquier mujer, sino también la carrera a la exazafata de Guido Kaczka. Es que luego de dar a luz a su hijo Francisco (1), Ailén Bechara (30) invirtió el orden de sus prioridades. Antes su agenda estaba casi completa de compromisos laborales: producciones, presencias, desfiles, entre otros.



Sin embargo, la rubia ahora prioriza el tiempo que le dedica a su pequeño y a la familia antes de aceptar cualquier oferta de trabajo. Es por eso que, una vez que quedó eliminada del Súper Bailando, a fines de 2019, la modelo armó las valijas y se fue de viaje al exterior para acompañar a su pareja, el representante de jugadores de fútbol, Agustín Jiménez.



"Estuvimos los tres de vacaciones. Acá estoy. Y mirá, ¡me comprometí! Ahora estoy esperando el casamiento. Fue cero romántico, cero velas. Nada. Fue común, pero estoy feliz igual. El pedido de compromiso fue el 8 de noviembre en Milán, mientras estábamos solos luego de la cena. A su modo, me mató de amor. Todavía no tenemos la fecha, pero esto es un paso adelante. Lo que sí me gustaría es que nos casáramos en una época en la que puedan venir los futbolistas que representa Agus, porque son como sus hermanos. Además, con él siempre tuvimos la idea de que sea Fran quien nos lleve los anillos hasta el altar", reveló Ailén sobre su futuro casamiento con el padre de su hijo.