Floppy Tesouro reveló cuántas veces se filmó en la intimidad

Divina Comida se ha convertido en uno de los sucesos de la TV este verano. En el programa, los famosos se convierten en anfitriones y realizan una cena a sus comensales. En uno de los últimos programas, el anfitrión fue Boy Olmi y Denise Dumas, Coco Sily, Floppy Tesouro y Gregorio Rossello fueron los invitados.Luego de mostrar su acogedor hogar, "Los Cinco" se sentaron para empezar a degustar el menú elegido por el carismático actor.Cuando llegaron al momento del postre, Olmi propuso un juego que incluía tarjetas con preguntas que debían responder entre los comensales."¿A quién le revisarías el celular?", fue la pregunta leída por la conductora del ciclo Hay que Ver . "Yo le revisaría el celular a Floppy", respondió la misma Denise. Y agregó entre risas: "Buscaría un video hot y sacaría mucha plata con eso"."Pará, lo peor. . . ", llegó a decir la panelista de Moria Casán en Incorrectas (América) antes de ser interrumpida por Coco, quien coincidió con Dumas en que le revisaría el móvil a Floppy. "Yo te juro. . . no tengo videos hot porque le temo mucho a la nubecita (internet) porque queda todo ahí", dijo.Pero Sily no se mostró muy convencido e indagó sobre el tema: "¿Nunca te filmaste teniendo relaciones?". "Me filmé", admitió Tesouro. "¿Dónde está?", acotó rápido Sily causando la risa de todos.Luego, Floppy explicó: "Me filmé dos veces en mi vida y lo borré, pero no con un teléfono". Tras haberla escuchado, Coco comentó: "Nos contó que no fue con el teléfono, cosa que dejó abierta a una híper producción cinematográfica que estamos desconociendo".