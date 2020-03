Sol Pérez reveló cuántas cirugías estéticas se hizo

Luego de ser presentada por Moria Casán como la flamante panelista de Incorrectas, Sol Pérez tuvo un mano a mano con la conductora donde no le esquivó a ninguna pregunta.Indagada por su transformación física, Moria quiso saber cuándo comenzó a fortalecer sus músculos: "Hay gente que dice que haciendo 'ohm' y comiendo lechuga vinieron los cambios", expresó. A lo que Sol se sinceró: "No. Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y obviamente el cambio se dio cuando empecé el gimnasio. Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita (de cuerpo) de lo que parezco en las fotos o en la televisión donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen 'ah, pero sos chiquita'. Y si, soy chiquita".Por otro lado, al hablar de las operaciones estéticas, la entrevistada reveló: "Cuando tenía 8 años, mi hermano me rompió la nariz. Nos tiramos a la pileta y me pegó con la cabeza. Pero no me toqué casi nada. La gente cree que tenemos un solo tabique y tenemos dos, y mi hermano me rompió los dos. Pero no dolió porque es muy rápido y ni sangra"."¿Si me hice otra operación? Las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita. Si fuese por mí, quería todo. Me quería hacer algo gigante (en referencia a las siliconas), pero por suerte tengo a mi mamá que me dijo 'no, Sol. Después te vas a arrepentir'", cerró.