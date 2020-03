Diosa a los 53: Posó en bikini para despedirse de las vacaciones

María Fernanda Callejón compartió con sus seguidores una postal con una bikini metalizada, en una tarde de relax, antes de que su hija comience las clases.Dueña de cuerpo estructural, a sus 53 años, Callejón no dejó pasar por alto, las últimas horas de sus vacaciones con una imagen que demuestra que los años no pasan para ella.La actriz escribió al pie de la fotografía: "Chau vacaciones!!! Me despido de las divinas vacaciones que tuvimos con esta bikini (a medida) y del color que amo".Y agregó: "Mañana volvemos a la rutina y ustedes cómo pasaron a sus vacaciones? Los leo".Ese fue el disparador para los comentarios que llenaron el muro de la vedette.