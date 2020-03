Pablo Rago rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual

En diciembre de 2019, la actriz y maquilladora Érika Basile acusó a Pablo Rago por "abuso sexual con acceso carnal". El ataque habría ocurrido en 2015, cuando ella lo fue a visitar a su departamento. Sin embargo, el 20 de febrero, el Cuerpo Médico Forense, a cargo de Walter Candela, dio a conocer que los resultados de la pericia psicológica a la presunta víctima dieron negativos. Es decir, para los especialistas "no hubo abuso sexual ni maltrato de género".



Desde que la denuncia trascendió, el actor decidió alejarse de la exposición en los medios: evitó ir a eventos y no dio notas a la prensa. De hecho, se ausentó en la presentación de El Robo del siglo, su último protagónico en el cine. Este lunes, el ex "Amigos son los amigos" rompió el silencio y habló por primera vez del caso.



"Cuando tenga algo para decir, lo voy a decir. Voy a hablar cuando mi abogado me lo permita", fue la primera respuesta de Rago al ser abordado en la calle por una cronista del programa Confrontados. Luego, la periodista le preguntó por qué prefirió no dar entrevistas en estos meses. "Guardé silencio durante todo este tiempo porque no tenía nada para decir", afirmó.



El actor también indicó que, en estos meses, trató de tomar la situación con tranquilidad. "Siempre estuve tranquilo", destacó. "¿Te perjudicó todo esto?", consultó la notera. "Sí, por supuesto, pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita", prometió.



En estos días, Rago comenzó a trabajar en un nuevo proyecto teatral. Se trata de la obra Casi Felices, la historia de un matrimonio al borde de colapsar, escrita por Leonardo Torres y dirigida por Marcelo Cosentino. La pieza será presentada los días 3 y 4 de mayo, en un teatro en Miami.