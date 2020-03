A los 49 años, Zulemita Menem retrucó las críticas con una foto en bikini

Días atrás, las redes se convulsionaron por una imagen que compartió Zulemita Menem en la que su padre, Carlos Saúl, lucía obviamente avejentado y alejado de aquellos "años dorados" en los que lucía sus largas patillas y era presidente de la Nación. Pero más allá de esas críticas sobre el aspecto del riojano, la morocha no dejó pasar un comentario que hicieron sobre su hijo, motivo por el cual debió compartir una foto hot para cerrar bocas y callar así a sus detractores."El asador Carlos Menem y sus ayudantes. El #1 en saber poner toda la carne a la parrilla", había escrito la hija del exmandatario, hecho que generó que muchos usuarios de Twitter dudaran de la veracidad de ese hecho, difundan memes y recordaran viejas postales de Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri simulando habilidades gastronómicas, aunque el comentario al que Zulemita le llamó más su atención fue uno referido a Luca, el hijo que tuvo con el empresario milanés Paolo Bertoldi, con quien se casó en Italia en junio de 2003."El hijo de Zulemita tuvo suerte con la genética y salió al tano", señaló una cuenta de la red social del pajarito. Esto claramente repercutió en el ego de la hija del senador nacional, por lo que tuvo que salir a relucir su figura con una tremenda postal en bikini que dejó en claro que el "gen Menem" también tiene lo suyo."Y un poquito a la mamá", sentenció Zulemita junto a dos emojis y la postal en donde posa bajo el sol con un traje de baño color celeste. La foto caliente de la morocha no solo obtuvo muchos "me gusta", sino que también la convirtieron en receptora de elogios no solo por el cuerpo que tiene a los cuarenta y nueve años, sino también por la habilidad que tuvo para callar las críticas."Diosa", "monísima" y "qué lomazo", fueron algunas de las respuestas que recibió la mamá de Luca, mientras que otros usuarios de Twitter, con mucho más humor, la propusieron como candidata para el 2023. (Exitoína)