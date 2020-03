Conducción y familia: La nueva vida de Dallys Ferreira en su tierra natal

Dallys Ferreira abandonó la Argentina en busca de una nueva vida. Y le fue muy bien. En diálogo con Ciudad Magazine, contó que se instaló en Asunción y que está brillando en la TV guaraní. Se encuentra acompañada de su marido, Nicolás Sporleder, y su hija, India.La modelo contó que viajó a su tierra natal por un proyecto en cine, que al final no se dio."Me mudé 15 días antes de que arrancara la filmación y luego la película se suspendió. Estando acá se dio la oportunidad de trabajar en uno de los canales periodísticos más importantes de Paraguay, que es ABC TV. Presenté un formato en ese canal de noticias, porque yo estudié periodismo en la Universidad de Palermo, más la experiencia de hacer televisión en la argentina, y hace un año que soy la conductora de un magazine. Tenía ganas de hacer algo diferente, algo más periodístico", reveló.Dallys sorprendió al comentar que apagó su celular argentino para dejar atrás su historia mediática: "Tomé la decisión de estar acá por un tiempo, me metí de lleno y me ocupé de armar mi vida acá. Pero extraño, yo soy muy agradecida con la Argentina, porque Argentina ha sido muy generosa conmigo, me dio una familia, una carrera, trabajé en todos los medios y me hice conocida".Por más que se resista, el corazón de la bomba paraguaya siente deseos de regresar a Buenos Aires. "Yo creo que voy a volver, para mala suerte de aquellas personas que no me extrañan tanto, ja ja ja. Pero por ahora estoy disfrutando mi etapa profesional en Paraguay y de la familia", concluyó.