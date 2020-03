La dura frase con la que Delfina Gérez Bosco era maltratada por un ex

Delfina Gérez Bosco sacó a la luz un recuerdo que le provocó muchísimo dolor. Vivió un noviazgo con un chico que la maltrataba verbalmente y contó cuál era la frase exacta con la que era torturada cada vez que tenía ganas de intimar.En una nota para su ciclo radial, Ulises Jaitt le consultó si hay algún hombre que borraría de su historial amoroso y ella no lo dudó: "Algún que otro salame una siempre tiene".Luego amplió en detalles sobre la violencia psicológica que ejercieron sobre ella. "Me decía que estaba muy flaca. Me pedía que coma más porque así no le gustaba y no le excitaba. Ahora, que es otro momento, este pibe se merece un cachetazo. Bastante feo", señaló.Actualmente, Delfina se encuentra felizmente en pareja con Fernando Beni, quien está vinculado a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Se conocieron en un cumpleaños y a menos de tres meses de iniciar el romance la joven quedó embarazada y se casaron. El fruto de su amor se llama Genaro, y ya tiene dos años.