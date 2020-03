"Ará Yeví" fue la ganadora del Carnaval del País por cuarto año consecutivo

En una temporada inolvidable, en la cual no sólo el espectáculo en la pasarela superó todos los estándar de calidad sino también por una afluencia de público que superó a la de los últimos años, finalmente el Carnaval del País tuvo un ganador: la comparsa Ará Yeví del club Tiro Federal fue la que se consagró como gran ganadora de la edición 2020, quedándose con el trofeo por cuarto año consecutivo.Conocido el ganador, se desató un festejo en plena madrugada, tanto en el Cosmódromo donde se entregó la copa como en el bunker de la ganadora.Es verdad, fue una noche larga, pero las emociones no le permitieron tener sueño a nadie en las inmediaciones del Parque de la Estación. Todo comenzó el sábado por la noche, cuando comenzó la décima y última jornada del Carnaval del País. En primer lugar desfiló Ará Yeví del club Tiro Federal, en segundo lugar lo hizo O'Bahia del club de Pescadores y cerró Papelitos, de Juventud Unidas. El desfile terminó cerca de las 2 de la mañana y la apertura de sobres comenzó una hora después. Los distintos medios de prensa esperaron en el Centro de Convenciones mientras los últimos jurados entregaron las planillas correspondientes, publicóLas primeras alegrías de la noche se las llevó la comparsa del Club de Pescadores, ya que se quedaron con todos los premios individuales: mejor portabanderas, batucada y pasista quedaron para O'Bahia.Y el primera categoría que se evaluó, Música, quedó en manos de los Clásicos de los últimos años: el "Ya se siente el temblor" de Alma Carnaval era, con Titi Pauletti y Belén Grecco a la cabeza, logró un nuevo reconocimiento para la comparsa Ará Yeví.La comparsa Ará Yeví, que venía de ganar las últimas tres ediciones del Carnaval tomó la primera ventaja en la tercera noche, pero en cuanto se comenzaron a develar los puntajes de las siguientes veladas, Papelitos comenzó a meterse en pelea, sacándose mínimas ventajas entre amabas, a veces casi siempre 0,5 para una y para la otra y dejando a O'Bahia relegada al tercer lugar.Pero con los puntajes de las tres noches seguidas del fin de semana largo de carnaval, la diferencia comenzó a ampliarse. En la séptima noche, la del 22 de febrero, la comparsa del Tiro Federal sacos 2,5 puntos de ventaja sobre la de Juventud Unida, diferencia que se extendió de manera irremontable con la octava y novena noche, al punto tal que Ará Yeví quedó puntera cómoda, a 6 puntos de ventaja de la segunda, que pasó a ser O'Bahia, dejando en tercer lugar a Papelitos.A esta altura, y faltando aún los puntajes de la décima noche, los festejos adelantados ya se habían comenzado a desatar en el galpón del Tiro Federal, confiados todos por la amplia diferencia. La última noche, en definitiva, sirvió para definir los puestos finales tras el descarte: Ará Yeví primera, y O'Bahia y Papelitos empatadas en el segundo lugar con 165,50 puntos.La edición 2020 del Carnaval confirmó que Egos, la comparsa ideada por Leo Rosviar, no sólo fue la mejor de la temporada 2020 sino que catapultó a Ará Yeví como una auténtica imbatible del Carnaval del País. El año que viene se medirá contra Marí Marí y Kamarr, al igual que en 2019, pero sin dudas, serán las comparsas de Central Entrerriano y el Sirio Libanes las que deberán temerle a la del Tiro Federal, sobre todo cuando en 2021 sientan el temblor de la que pisa fuerte. Fuente: (ElDía).-