Atropellaron al hijo de Georgina Barbarossa y buscan al auto que huyó

El hecho ocurrió a principios de febrero pero la actriz se enteró hace muy pocos días porque sus hijos no le contaron nada para evitar que viajara preocupada desde Córdoba hasta Buenos Aires.



"Juan tuvo un accidente. El primero de febrero iba en bicicleta y lo atropelló un auto, en Forest y Avenida de los Incas. Lo atropelló un auto y siguió de largo. Vino (a Córdoba) machucado, golpeado, con puntos", reveló en Intrusos.



También contó con angustia que las cosas podrían haber sido peores pero que ahora dejó todo en manos de Burlando para identificar a través de cámaras a la persona que huyó sin asistir a su hijo.



Luego, a punto de quebrarse agregó: "Yo estuve tantas veces sentadas (en mi programa) a Madres del Dolor, que les ha pasado esto y que no pueden contarlo. Entonces, me parece que a esto hay que hacerle un seguimiento".



Barbarossa se encuentra trabajando en la obra de Flavio Mendoza Un estreno o un velorio a donde interpreta a una de las hermanas Luxor.