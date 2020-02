La nueva Reina de Gualeguaychú contó cómo nació su pasión por el Carnaval

Vive en Comodoro Rivadavia

Habían pasado apenas 20 minutos de la medianoche cuando el conductor de la elección, Silvio Solari, anunció que la candidata de O'Bahía, María Laura Castiglioni, había sido electa Reina del Carnaval del País.tan sólo diez horas más tarde de haber sido coronada."Anoche tuve que dejar en silencio el celular porque no me paraban de caer mensajes y llamados para felicitarme. De a poquito voy a ir contestándole a todo el mundo, pero juro que ahora no termino ni yo de caer para decir que es lo que siento. Sólo puedo decir que soy muy feliz", afirmó.Pero además de ser feliz, Laura (o Lali, como la llaman los que la quieren) es de Lima, provincia de Buenos Aires, y desde hace un año reparte su tiempo entre su lugar de origen, Gualeguaychú y Comodoro Rivadavia, donde vive desde hace un año. Sin embargo, ella asegura que las distancias, aunque molestas, no le impedirán ejercer un reinado pleno."Hace años que bailo en el Carnaval, y sé lo que implica el honor de que te elijan reina. Cuando me ofrecieron ser la de O'Bahía, fue mi compromiso desde un principio asumir todas las responsabilidades, por eso este verano arreglé instalarme acá en Gualeguaychú durante dos meses para estar disponible para el Carnaval del País. Me vine en diciembre y me quedo hasta marzo, que es hasta cuando dura el alquiler", aseguróUno de los puntos que más suspicacias o prejuicios conlleva es la relación entre las reinas de las diferentes comparsas que se disputan el cetro ese verano, y sobre este tema también se refirió Lali Castiglioni en ElDía: "Con las otras reinas nos llevamos de diez. No sé si con otras reinas de ediciones pasadas ha pasado lo mismo, pero entre nosotras la relación fue de primera. Antes de salir a lo último nos abrazamos y nos dijimos que sea cual sea la elegida iba a estar bien".Ahora bien: ¿cómo llega una chica de la localidad bonaerense de Lima a ser la Reina de Gualeguaychú? Nadie mejor que ella para explicarlo: "Bailo con O'Bahía desde hace seis temporadas, pero desde antes de mi incursión por el Carnaval, Gualeguaychú ya era un destino mío usual de verano. Y desde que lo conocí, quise salir en el Carnaval", explicó sobre su tradición carnavalera."La primera vez que salí fue por casualidad que terminé en O'Bahía: pregunté dónde podía conseguir un traje para salir y me mandaron a la escuela donde se cambiaba la comparsa (en esa época usaban las instalaciones de la Escuela Nº24, en Del Valle y Montevideo). No tenía ningún contacto, no conocía a nadie, así que fui a la puerta de la escuela y me anoté como suplente. Terminé saliendo en una carroza en lo más alto, pero desde ese día generé un sentido de pertenencia con O'Bahía".Aunque contó que el viernes, antes de la llegada del fin de semana XXl, salió a bailar, pero que no es de sus actividades preferidas. En cambio, prefiere pasar el tiempo en las instalaciones del Club de Pescadores, al borde del río Gualeguaychú, desfrutando, tomando sol, mate o comiendo un asado."Estoy dispuesta a hacer un reinado activo. Cuando uno acepta este compromiso sabe a lo que se enfrenta. De hecho, mis perfiles en redes sociales estarán dedicados íntegramente al Carnaval del País", sostuvo sobre su reinado, y antes de finalizar habló sobre las chances de O'Bahía el sábado que viene, cuando se elija la comparsa ganadora: "Tenemos muchas expectativas, la comparsa está poniendo mucha energía y O'Bahía tiene muchas ganas de ganar".