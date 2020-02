Maju Lozano contó su desagradable experiencia con Roberto Pettinato

Varias famosas se animaron a denunciar públicamente a Roberto Pettinato, que fue calificado como un acosador. En esta oportunidad, fue Maju Lozano quien habló del incómodo episodio que vivió con él, con quien compartía aire en La 100. "Algunas les hemos puesto un freno. Y me incluyó", comenzó diciendo en su programa de Canal 9.La conductora también señaló que "trabajar o cruzarte a Pettinato era desagradable". "Yo respeto mucho a su mujer y a sus hijos. Todas las mujeres que nos hemos cruzado con Pettinato en algún momento hemos tenido que frenarlo, era incómodo cruzarse con él y también pasaba porque había un contexto que se lo permitía. Había mucha gente que decía 'viste como es', 'es un loco'. Mucha gente se manejaba así y no solo él", agregó.Lozano indicó que Martina Soto Pose le contó cosas tremendas sobre su experiencia con el también músico: "Martina ha contado cosas espantosas. Por suerte no era mi jefe, pero yo no se cómo hubiera sido si trabajaba para él. Por suerte tuve un jefe en la radio que me bancó y porque no hubo una situación de poder de él hacia mí".Las figuras que alzaron su voz contra Roberto fueron Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias y Josefina Poso, quienes no habrán tomado con ninguna gracia las palabras que él dijo cuando hace días reapareció en un móvil con Intrusos."Soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media. Las acusaciones no me hicieron daño, a mí me iba mal desde antes", disparó. Fuente: (Airedesantafe).-