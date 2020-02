Cande Tinelli posó en topless pero un detalle le arruinó la foto perfecta

Candelaria Tinelli hizo subir la temperatura en Instagram con una foto muy audaz. La cantante compartió con sus seguidores una imagen que se sacó en el cambiador de su departamento, en tanga y topless. El posteo causó sensación, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido por algunos de sus seguidores.La hija del conductor de Showmatch modificó su cabellera con un programa de edición y el resultado no fue perfecto. De todos modos, la it girl recibió más de 150 mil likes y elogios de sus fanáticos. "Tu cuerpo es arte", "Sos única", "Estás hermosa", fueron algunos de los piropos que le dejaron, publicóEn lo que respecta a lo estrictamente profesional, Cande sigue avanzando firme con su carrera como solista. Hace poco presentó el videoclip de "5 AM", su último tema y se prepara para presentar su show en el interior del país.Aunque faltan aún varios meses para el regreso de Showmatch a la televisión, El Chato Prada y Federico Hoppe están trabajando en lo que será la apertura del primer programa. Una posibilidad es que Lelé sea parte del show musical en el debut de su padre, pero aún no está confirmado. En las próximas semanas, la joven les dará una respuesta a los productores del ciclo.