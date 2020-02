La China Suárez revolucionó las redes con un vestido con transparencias

La China Suárez protagonizó un video muy provocativo en su cuenta de Instagram. La actriz desfiló con un vestido con transparencias en medio del backstage de una producción de fotos para la nueva colección de su marca de ropa, "China by Antolín", que creó junto a la diseñadora Natalia Antolín.En la grabación, la mujer de Benjamín Vicuña aparece avanzando a paso firme por el estudio del fotógrafo mientras la cámara la sigue. En un momento, se detiene, mira con mucha sensualidad para atrás y sigue camino hasta llegar al set, donde están maquillando a una modelo.En pocas horas, la publicación superó el millón y medio de reproducciones y recibió miles de comentarios. "¡Diosa!", "¡Hermosa!", "¡Oh my god!", fueron algunos de los piropos que recibió la actriz, publicóAunque todavía no lo confirmó abiertamente en los medios, la China está esperando su segundo hijo junto al galán chileno. Su entorno más íntimo ya está al tanto de la noticia y, en las próximas semanas, saldrá en la portada de una revista para hacer el anuncio oficial a la prensa.