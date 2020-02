Metallica cancela más conciertos por la salud de su vocalista y guitarrista

Metallica canceló las actuaciones que tenía previstas para mayo y septiembre en los festivales estadounidenses Sonic Temple y Louder than Life para permitir que su vocalista y guitarrista James Hetfield prosiga con su tratamiento de rehabilitación tras su recaída en el alcoholismo, que en septiembre del año pasado llevó al grupo a cancelar una gira por Oceanía.Tras unos meses fuera del foco público y centrado en su salud, Hetfield apareció en enero en la inauguración en Los Ángeles de la exposición Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection. Y más recientemente, participó en un homenaje a Eddie Money, en la que fue la primera vez que pisaba un escenario desde su internación.A pesar de haber cancelado estos dos festivales, el resto de la agenda de Metallica sigue según lo previsto, por lo que se espera su regreso el 15 de abril en Santiago de Chile para dar inicio a su nueva gira sudamericana. El Worldwired Tour incluye un concierto en Buenos Aires -las entradas ya están agotadas- el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Luego los esperan cuatro fechas en Brasil y una decena por los Estados Unidos."Como parte de mi esfuerzo continuado para recuperarme, tengo compromisos críticos en esas fechas que no puedo posponer. Pido perdón a todos nuestros fans que compraron entradas para estos festivales. Estamos trabajando con los promotores para devolver el dinero o hacer intercambios. Con este comunicado les pido perdón a cada uno de ustedes", escribió Hetfield.Y agregó: "La realidad es que no he priorizado mi salud en el último año de gira y ahora sé que lo primero es mi salud mental. No quiero dejar mal a nadie en el equipo y la familia de Metallica, yo solo me comprometí con esto. Y mirando hacia el lado positivo, mi terapia marcha bien. Era absolutamente necesario para mí cuidar de mi salud mental, física y espiritual".El músico de 56 años subrayó que Metallica tocará en todos los demás conciertos para este 2020, pocos en comparación con años previos: "Estoy deseando regresar para tocar y ver a todos nuestros geniales fans sudamericanos en abril. Y, por supuesto, tocar en The Epicenter en Charlotte, Welcome to Rockville en Daytona y Aftershock en Sacramento. Tocaremos sets únicos en cada uno de estos festivales".Hetfield termina el texto con un mensaje de optimismo de cara al futuro, agradeciendo todas las oraciones y muestras de apoyo que recibió desde que ingresó en rehabilitación el pasado septiembre: "Como la polilla en las llamas, el ser humano tiene en esta carrera grandes retos y puede ser difícil. Vuestra comprensión me ayuda a curarme".No es la primera vez que el cantante de Metallica se enfrenta a sus adicciones. Otra de sus batallas quedó registrada en el imperdible documental Some Kind of Monster de 2004, una época en la que la banda estuvo bien cerca de la separación. En 2017, Hetfield aseguro públicamente que había estado sobrio durante los últimos quince años. Fuente: (Clarín)