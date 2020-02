Noche de fiesta

En una fiesta plagada de alegría, euforia y emoción, María Laura Castiglioni, la representante del Club de Pescadores fue coronada esta temporada.Pero la fiesta había comenzado mucho antes, cuando la reina saliente Valentina Riva salió a la pasarela y recibió el reconocimiento de los organizadores del Carnaval del País. "Queremos agradecerte en nombre de toda la Comisión del Carnaval por toda la dedicación que tuviste durante el año que tuviste la corona", le dio la bienvenida Silvio Solari, el conductor de la velada.Y luego de los protocolos habituales, las protagonistas de la noche comenzaron su espectáculo y las candidatas a la corona de este año fueron las protagonistas de la fiesta.La encargada de romper el hielo fue Yamila Casas, la reina de Ará Yeví, la comparsa del Club Tiro Federal.Con sensualidad y sutileza, la rubia inauguró el escenario con la pasada en traje de baño. Inmediatamente después fue el turno de la candidata de la comparsa O'Bahía, Laura Castiglioni, que sedujo a todos los presentes, pero especialmente a su hinchada, la del Club de Pescadores. Finalmente, fue el turno de la presentación de Ayelén Icardo, reina de la comparsa Papelitos, del Club Juventud Unida, que con una pasada explosiva dejó en claro que quería pelear la corona.Luego, los integrantes de Ará Yeví subieron a escena para entretener al público mientras las candidatas se preparaban para la segunda pasada, la de vestido de noche, indicóEsta vez, las tres candidatas demostraron que además de sensualidad y belleza por sus venas también corre la elegancia y el glamour para ganar la preciada corona.En esta pasada, además, cada una de las candidatas contestó una misma pregunta formulada por el conductor de la fiesta Silvio Solari: "¿Cuál sería tu aporte como reina del Carnaval del País?""Ya me considero una embajadora del carnaval y se lo importante que es para la ciudad, sobre todo por el empleo que genera. Me comprometo a brindar toda mi experriencia cultural como reina para que esta ciudad crezca aún más", afirmó la candidata de O'Bahía, Laura Castiglioni cuando inauguró la segunda pasada.Luego fue el turno de Ayelén Icardo, la soberana de Papelitos, quien afirmó ante la misma pregunta: "El mejor aporte que se puede hacer es actuar para que este espectáculo crezca, tanto como show como en expresión cultural, ya que nos representa".Finalmente, subió a la pasarela la representante de Ará Yeví Yamila Casas, y luego de que la tribuna del Tiro Federal le cantara el Feliz Cumpleaños, esto fue lo que dijo: "Como mujer y como nacida en Gualeguaychú, mi misión como reina será hacerle sentir a todos lo que yo siento en el corazón con respecto al carnaval. Voy a tratar de transmitir esto que llevo en la sangre", afirmó.Tras la segunda pasada, fueron la batucada y la pasista de la comparsa O' Bahía los encargados del entretenimiento mientras las reinas se preparaban para la última subida al escenario.Y entonces sí, con los trajes que todas las noches lucen en la pasarela del Carnaval del País, Yamila Casas, Laura Castiglioni y Ayalén Icardo pusieron toda la pasión carnavalera para quedarse con el preciado cetro.Finalmente, el último número artístico de la noche estuvo a cargo de la pasista y la batucada de Papelitos, que tuvo la particularidad de no contar con la presencia de su director, el intendente Martín Piaggio.En los primeros minutos del miércoles y cuando el fin de semana extra largo de carnaval ya estaba concluído el jurado compuesto por Carolina Haldemann (actriz, periodista y diseñadora), Florencia "Pupi" Cella (bailarina, coreógrafa y profesora nacional de danzas clásicas y contemporánea) y César Juricich (diseñador de indumentaria femenina, marroquinería y accesorios) eligieron, a María Laura Castiglioni, la candidata de la comparsa O'Bahía, como Reina 2020 del Carnaval del País. Fuente: (ElDía).-