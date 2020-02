Se vivió el Carnaval de Gualeguay, una fiesta que "derrocha alegría y diversión"

El carnaval "de la diversión"

El intendente de Gualeguay, Federico Bogdan

La historia carnavalera en Gualeguay

Corsódromo

Gualeguay "vibró" al ritmo de las comparsas K'rumbay, Si-Si y Samba Verá que desplegaron todo su brillo en el corsódromo, registróLa de este lunes por la noche fue una fiesta con brillo, ritmo y color pero que también "derrocha alegría y diversión" según definieron los gualeyos a nuestro medio., con espacio para 16 mil espectadores. "Es el corso más divertido del país y los precios son muy accesibles", explicaron apor ejemplo, Patricia contó que llegó hasta la pasarela "con toalla en mano, para secarme la espuma". Valentino, por su parte llevó sus antiparras: "Desde chiquito vengo, soy de Gualeguay. Lo más lindo es la espuma. Gasto unos siete pomos cada vez que vengo. Todos me regalan, en mi familia, mi abuela, mis tíos y así disfruto de esta fiesta"."Todos los años compro el abono y me vengo todos los días, no me lo pierdo nunca. Me encanta", dijo una de las visitantes en el "carnaval de la diversión".Una gualeya mencionó: "Siempre se vive así, cada vez más y mejor".Facundo, quien concurrió con amigos a la fiesta de carnaval gualeya definió: "Destaco de esta fiesta la diversión, la cordialidad; es muy amigable. Todo el fin de semana es diversión"., manifestó aque "hay muchos turistas en la ciudad.". De la misma manera, puso relevancia con mucha alegría, el jefe comunal: "Es una satisfacción enorme cómo se vive, unas 15 mil a 20 mil latas de espuma se vacían y quedamos todos hecho 'sopa'".. El jefe comunal destacó que la compra de entradas para esta fecha del año en esa ciudad, "es todo un folclore. Para la entrada y para elegir las ubicaciones hacen cuatro días de cola. Pusimos la venta online, pero la gente quiere venir y hacer todo esto"."La gente la pasa muy bien.La gente viene, se abraza con lo que está al lado, incluso sin conocerlo. Esto te da el carnaval", destacó Bogdan yFue así que nacieron las murgas barriales que, al ritmo de los tambores, desfilaban sobre el adoquinado de las calles principales de la ciudad, escoltadas por los carros adornados y temáticos. Sum- Sum, Batucada y Macumba fueron las primeras comparsas en conformarse en la década del `70, indicóEn 1980 nació SiSí, alimentada por el mismo fervor alegre y apasionado de sus predecesoras. Con estas comparsas cambió el sentido de la fiesta y comenzó a perfilarse un espectáculo de gran nivel y jerarquía en Gualeguay.El complejoCompletan las instalaciones los servicios gastronómicos, las cantinas, las áreas de estacionamiento, los sanitarios y la seguridad.