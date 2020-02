Con una foto en microbikini, Florencia Peña aseguró que Jennifer López la copia

Florencia Peña descansa después de unas semanas de mucho trabajo ya que hizo un reemplazo en Telefe en el programa de Verónica Lozano,Y, por las noches, Flor encabeza la obraen calle Corrientes.Sin embargo, no pierde el humor en las redes sociales y compartió una foto donde se la ve vestida con ropa interior. Flor hizo una comparación con una selfie de Jennifer López y asegura que la cantante estadounidense la copia.Una de las preguntas que le hicieron los panelistas tiene que ver con los permitidos famosos.Ramiro logró salir indemne de la pregunta porque le metió mucho humor: "A mi me gustaría Sambucetti"."¿Querés que te lo haga en privado?", retrucó la actriz con la ironía que la caracteriza.Sin embargo, Florencia dio el nombre de su permitido: "No soy de los famosos argentinos, me gusta Robert Darwin Jr cuando era joven porque ahora estamos todos grandes".