China Suárez habló sobre su embarazo: "Soy frontal y me cuesta caretearla"

Recién llegada de Londres, donde realizó una campaña, la China Suárez fue entrevistada por Los ángeles de la mañana, en el aeropuerto. "Yo no tengo más nada para decir, hace como un mes que están diciendo lo mismo. Y a mí nadie me lo preguntó además", dijo la actriz cuando fue consultada por su embarazo



Eugenia se mostró molesta con la "presión" que recibió en torno a este tema. "Uno se cansa, porque hablan y después hay que ser buena onda. Yo soy bastante frontal y me cuesta caretarla después. Hay como una presión constante sobre a la mujer, sobre todas, y no entiendo por qué", sostuvo.



"¿Tenés ganas de formar parte de la próxima temporada de Argentina, tierra de amor y venganza?", le preguntó la cronista a la pareja de Benjamín Vicuña. "¡Claro que sí!, Soy pésima negociando, pero con ATAV no puedo negociar, seguramente estaré", reconoció.



Antes de este viaje, la modelo y actriz había realizado una producción para la marca de Ricky Sarkany donde en una de las fotografías publicadas en la cuenta del empresario se deja ver una "pancita de embarazada" difícil de disimular.



Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor de que están esperando otro hijo. Cuando fueron consultados al respecto, la actriz no confirmó ni desmintió la noticia, pero se refirió a sus ganas de volver a ser mamá. Lejos de negarlo, la actriz respondió ante la pregunta de una colega chilena: "¡Ojalá, me encantan los bebés así que ojalá!".



A fines de 2019, Benjamín Vicuña y China Suárez fueron noticia porque estuvieron a punto de separarse. Incluso, durante algunos días estuvieron distanciados y cada uno estuvo por su lado. Pero el amor es más fuerte y ambos le dieron una nueva oportunidad a la relación.



Con un bebé en camino, la actriz deberá analizar su futuro laboral. Según pudo saber Teleshow, en el último tiempo recibió distintas propuestas: por un lado, le ofrecieron ser parte de una serie y también existe la posibilidad de protagonizar una película.